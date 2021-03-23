Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол

Житель Таиланда заказал в интернет-магазине смартфон. Но вместо iPhone7 он получил письменный стол в виде огромной реплики телефона.

Об этом сообщила газета Oriental Daily, пишет "Медуза".

Фото: twitter.com/fazlihalimmedia

Несмотря на то, что стоимость доставки маленькой коробки была заоблачной, мужчина не отказался от заказа. Вероятно, "айфон" он выбрал в категории мебели для дома. Заказ после оформления он не проверил.

Когда посылку доставили, мужчина обнаружил в коробке стол в цвете "розовое золото", который напоминает увеличенную копию телефона. У него есть экран, кнопка "домой", динамик и сенсоры.

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