Мужчина заказал в интернет-магазине iPhone, а получил письменный стол

Житель Таиланда заказал в интернет-магазине смартфон. Но вместо iPhone7 он получил письменный стол в виде огромной реплики телефона.
Об этом сообщила газета Oriental Daily, пишет "Медуза".
Несмотря на то, что стоимость доставки маленькой коробки была заоблачной, мужчина не отказался от заказа. Вероятно, "айфон" он выбрал в категории мебели для дома. Заказ после оформления он не проверил.
Когда посылку доставили, мужчина обнаружил в коробке стол в цвете "розовое золото", который напоминает увеличенную копию телефона. У него есть экран, кнопка "домой", динамик и сенсоры.
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С начала 2021 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell повысили цены на некоторые тарифные планы.
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