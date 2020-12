Мобильные операторы повышают тарифы

Стоимость некоторых тарифов возрастет вдвое. Фото: unsplash

С начала 2021 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и Lifecell повысят цены на некоторые тарифные планы.

Стоимость тарифа "Безлим", который предлагает "Киевстар", с 1 января вырастет почти вдвое - с 95 грн/мес. до 175 грн/мес. В пакет войдут: неограниченный доступ к интернету, объем исходящих звонков и смс по Украине - до 200 минут и 200 смс. Тарифы для контрактных абонентов, пользующихся услугами три года и больше также изменятся, пишет "РБК-Украина".

С 28 декабря наиболее простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 грн до 45 грн. В пакет входит 1 ГБ интернета, 100 минут по Украине. Поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S - до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M - до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).

13 января 2021 года произойдут изменения в условиях некоторых тарифных планов Lifecell. Для тарифов: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" изменят стоимость пакетов услуг на 4 недели/30 дней.

Мобильные операторы Lifecell, "Vodafone Украина" и "Киевстар" заявили, что запуска 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.