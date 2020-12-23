Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу

 
Ексклюзивы
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 621
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 378
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2538
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2124
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 558
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1935
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 666
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 774
Фото
Все фото
3
3
27
4
7
Из Украины хотели вывезти уникальное издание &quot;Кобзаря&quot;
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
В Харькове провели репетицию похорон Кернеса
&quot;Котелевский коржик&quot; - наследник автентичной &quot;панянки&quot;. Мастерица создает съедобные произведения искусства
"Котелевский коржик" - наследник автентичной "панянки". Мастерица создает съедобные произведения искусства
&quot;Хорошо расти в семье&quot;: известные украинцы вспоминают детство
"Хорошо расти в семье": известные украинцы вспоминают детство
Тысячи предпринимателей &quot;Налогового майдана&quot; пойдут на концерт &quot;95 квартала&quot;
Тысячи предпринимателей "Налогового майдана" пойдут на концерт "95 квартала"
Видео
Все видео
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Концерт "95 квартала" окружили границы силовиков
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Коронавирус в Украине: какова ситуация в регионах
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Дымовые шашки и авторский трек - как студенты увольнения Шкарлета требовали
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Минцифры презентовало новый образовательный сериал
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
1 Просмотров: 9144
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 234
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1215
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1881
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 909
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
Просмотров: 468
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
среда, 23 декабря 2020 11:15

Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу

1 Комментировать

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".

Так увековечил память об умершем мэре Геннадие Кернесе, сообщил в Tik Tok.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии

Он опубликовал процесс нанесения тату и фото татуировки.

Тату сделано над правой бровью.

Автор: tiktok.com/@panini_trainer
  Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе татуировку с надписью "Кернес жив"
Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе татуировку с надписью "Кернес жив"

В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским головой Геннадием Кернесом. Она проходит в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощание приехали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, экс-нардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин. Перед и в фойе театра выстраиваются очереди. На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Застрелился главный идеолог националистов

Тела жертв авиакатастрофы ели пассажиры, которые выжили

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 18999
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
Уникальное рождение четверни в Украине: какие сейчас идентичные близняшки
14
 Просмотров: 13383
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 1 Просмотров: 9144
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон
В Раде зарегистрировали антиукраинской закон 1 Просмотров: 5229
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
Что готовить на новогодний стол, чтобы год удался
 Просмотров: 5103
Общество
Кличко рассказал, почему много спорил с Кернесом
Кличко рассказал, почему много спорил с Кернесом Просмотров: 27
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
Из Украины хотели вывезти уникальное издание "Кобзаря"
3
 Просмотров: 54
Сможет ли Порошенко стать президентом во второй раз - пророчество астролога
Сможет ли Порошенко стать президентом во второй раз - пророчество астролога
 Просмотров: 243
Какие обращения и из каких регионов чаще всего фиксируют в контакт-центре МЗ
Какие обращения и из каких регионов чаще всего фиксируют в контакт-центре МЗ Просмотров: 36
Медицинский гороскоп на 23 декабря: чего нельзя делать в этот день
Медицинский гороскоп на 23 декабря: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
14
Зеленский - неудачник года
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
2
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
Голосов: 54543
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть