Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".

Так увековечил память об умершем мэре Геннадие Кернесе, сообщил в Tik Tok.

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Он опубликовал процесс нанесения тату и фото татуировки.

Тату сделано над правой бровью.

Автор: tiktok.com/@panini_trainer Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе татуировку с надписью "Кернес жив"

В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским головой Геннадием Кернесом. Она проходит в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощание приехали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, экс-нардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин. Перед и в фойе театра выстраиваются очереди. На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.