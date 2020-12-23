Мужчина увековечил память о Кернесе татуировкой на лбу

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".
Так увековечил память об умершем мэре Геннадие Кернесе, сообщил в Tik Tok.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похороны Кернеса: военнослужащие отказались от участия в траурной процессии
Он опубликовал процесс нанесения тату и фото татуировки.
Тату сделано над правой бровью.
В Харькове проходит 4-часовая церемония прощания с городским головой Геннадием Кернесом. Она проходит в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощание приехали мэр Киева Виталий Кличко, бизнесмен Павел Фукс, бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, экс-нардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин. Перед и в фойе театра выстраиваются очереди. На фасаде здания установлен большой портрет Кернеса.
Комментарии1