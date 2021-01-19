Мужчина пытался провезти кокаин в консервной банке

Иностранец пытался ввезти в Украину кокаин. Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины в Международном аэропорту "Борисполь" задержали иностранца, который пытался провезти на территорию Украины полкилограмма кокаина.

Партию наркотика весом 500 граммов вез для сбыта в Украине гражданин одной из соседних стран под видом туриста, сообщает пресс-служба СБУ.

Кокаин обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в аэропорту "Борисполь": наркотик был спрятан в закрытой консервной банке.

Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин.

Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка превышает 2,1 миллиона гривен.

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Напомним, в Житомире твое военнослужащих изготавливали и продавали наркотики. Во время обысков у них нашли "товар" на 1 млн грн.