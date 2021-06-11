Мужчина пытался перевезти чучело крокодила через границу

Украинец пытался незаконно ввезти в Польшу чучело редкого короткохвостого крокодила.

В Европе такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщает Апостроф.

Мужчину задержали пограничники на пункте пропуска "Корчева". 44-летний водитель не имел никаких разрешений и даже не пытался задекларировать свой необычный груз. Как отмечается, такие действия запрещены международным договором - так называемой Вашингтонской конвенцией. В Европе данное правонарушение карается лишением свободы до 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гигантские животные захватили российские улицы: впечатляющие фото

В Уганде поймали нильского крокодила, который убил более 80 человек. Зверь длиной 5 м ужасал жителей села Луганга на протяжении многих лет.