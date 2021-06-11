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пятница, 11 июня 2021 22:34

Мужчина пытался перевезти чучело крокодила через границу

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Мужчина пытался перевезти чучело крокодила через границу

Украинец пытался незаконно ввезти в Польшу чучело редкого короткохвостого крокодила.

В Европе такое преступление наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщает Апостроф.

Мужчину задержали пограничники на пункте пропуска "Корчева". 44-летний водитель не имел никаких разрешений и даже не пытался задекларировать свой необычный груз. Как отмечается, такие действия запрещены международным договором - так называемой Вашингтонской конвенцией. В Европе данное правонарушение карается лишением свободы до 5 лет.

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В Уганде поймали нильского крокодила, который убил более 80 человек. Зверь длиной 5 м ужасал жителей села Луганга на протяжении многих лет.

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Дата
11
июня

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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