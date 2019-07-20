Мужчина придумал необычный "школьный автобус"

Малые потомки Бондарей уже не представляют, как жили без кареты. Фото: wz.lviv.ua

Александр Бондарь из села Брунетовка Старовиживского района на Волыни смастерил необычную карету.

Теперь изобретение возит детей в детсад и в школу - пишет "Високий замок".

"Ето отец такое" такси "для себя сделал, чтобы внуков возить. Нас у родителей трое детей - два брата и сестра. И у каждого большая семья. Как собирается дети вместе - целый детский сад! А отец имел в хозяйстве прицеп к жигули, документы на который не смог сделать. Так, чтобы не пропадало добро зря, и переделал его ", - рассказывает сын мастера, тоже Александр Бондарь.

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Малые потомки Бондарей уже не представляют, как жили без кареты. Говорят, что даже ездят на ней в поле и в лес. Очень виручна карета во время затяжных осенних и весенних дождей, когда иначе нет возможности добраться до детского сада или школы. Если есть место в карете, дед Александр еще сажает в салон и соседских ребятишек, которые называют соседский транспорт тачанкой.

20-летний хмельничанин Евгений Богачук собственноручно создал электробайк.Электробайк парень делал в течение года. На моделирование изобретения потратил 4 месяца. На него отдавал всю стипендию, которую копил в течение 2 лет.