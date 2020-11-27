Мужчина держал дома арсенал оружия: фото

В Луцке задержали мужчину, который хранил дома арсенал оружия.

Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 ноября.

Так, по данным полицейских, 53-летний житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Отмечается, что во время обысков у мужчины изъяли два пистолета, около 300 патронов различного калибра, три корпуса гранат Ф-1, три горелки УЗРГМ, комплектующие к огнестрельному оружию и огнепроводный шнур.

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье о незаконном поведении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ч.1 статьи 263) УК.

В здании бывшего кинотеатра в Авдеевке, обнаружили схрон с гранатометами и боеприпасами. В том числе 3 противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, 120-мм мину, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд. Их нашли арендаторы помещения, когда собрались утеплить окна на 2-м этаже здания.