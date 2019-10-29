Мужчина 47 тыс. раз позвонил в "скорую" и попал в психбольницу

Мужчина имел психическое заболевание. Фото: Главком

В Краматорске мужчина с 1 октября 2018 до 12 февраля 2019 совершил почти 47 тыс. звонков на номер 103.

"В течение каждых суток злоумышленник звонил в "скорую помощь" от 100 до 1000 раз, при этом не только отвлекая фельдшеров от профессиональной деятельности, но и выражая в их адрес грубые циничные оскорбления. Так называемым "рекордом" вызывающего поведения мужчины стало 1618-разовый звонок на номер "103", совершенный 25 января 2019 ", - об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранителям удалось отыскать мужчину и прекратить телефонное издевательство над работниками медицинского учреждения.

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"Учитывая то, что указанное лицо совершило общественно опасное деяние, будучи невменяемым вследствие имеющегося, подтвержденного заключениями судебно-психиатрической экспертизы, психического заболевания, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера. По решению суда, мужчина госпитализирован в психиатрическое заведения с обычным наблюдением", - отметили в ведомстве.

В Новомосковске Днепропетровской области пациент выпал из задних дверей "скорой помощи" прямо на дорогу. Водитель, который ехал позади автомобиля, успел сманеврировать и избежать наезда.