Мужчин от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины

Пограничники не будут выпускать из Украины мужчин от 18 до 60 лет. ФОТО: Сергей ДЗЕХ

Украинские мужчины от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы государства.

Об этом написал на странице в фейсбуке руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков.

"Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу! Победа за нами! Слава Украине!", – написал он.

Другой официальной информации по этому поводу - пока нет.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант.