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четверг, 24 февраля 2022 22:22

Спецтема: Напад Росії на Україну

Кремль готовит новую водну атак с десантом - Резников

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Кремль готовит новую водну атак с десантом - Резников
Кремль готовит новую волну атак – Резников.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Кремль готовит новую волну атак, в том числе – воздушный десант.

Об этом говорится в обращении Резникова.

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"Но наша армия готова его встретить. Мы активно применяем образцы современного оружия, которое получили от партнеров. Его будет еще больше."

Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия. Мы на своей земле и не отступим", – заявил он.

Резников сообщил, что Украина дает отпор российским оккупантам более 16 часов.

"Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону.

К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже вступили в ряды Сил территориальной обороны", отметил министр обороны.

По его словам, тяжелые бои продолжаются в Луганской области, Сумщине, на север от столицы. Непростая ситуация на юге страны.

"Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Заставили замолчать и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен", сказал Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании на базе областных госадминистраций военных администраций.

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