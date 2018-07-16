"Мрия" с необычного ракурса:показали полет самого большого авиалайнера

На видео показали первые минуты полета. Фото: Ukrinform

В сети появилось видео взлета крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия" из аэропорта Чиморе в Боливии.

Его разгон по полосе и первые минуты полета зафиксировала установленная на хвосте камера, сообщило госпредприятие "Антонов".

Сейчас "Мрия" перевозит бойлеры весом 150 т из города Икике (Чили) для боливийской теплоэлектростанции.

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11 июля аэропорт "Борисполь" показал запись аварийной посадки самолета Anda Air. В его двигатель попала птица.