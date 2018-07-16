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понедельник, 16 июля 2018 11:38

"Мрия" с необычного ракурса:показали полет самого большого авиалайнера

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&quot;Мрия&quot; с необычного ракурса:показали полет самого большого авиалайнера
На видео показали первые минуты полета. Фото: Ukrinform

В сети появилось видео взлета крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия" из аэропорта Чиморе в Боливии.

Его разгон по полосе и первые минуты полета зафиксировала установленная на хвосте камера, сообщило госпредприятие "Антонов".

Сейчас "Мрия" перевозит бойлеры весом 150 т из города Икике (Чили) для боливийской теплоэлектростанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аварийная посадка самолета Ryanair: десятки потерпевших

11 июля аэропорт "Борисполь" показал запись аварийной посадки самолета Anda Air. В его двигатель попала птица.

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