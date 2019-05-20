"Можно я вам" - Зеленский подарил цветы полицейской

Президент Украины Владимир Зеленский подарил букет роз женщине-полицейской.
Сделал это, когда шел от Верховной Рады в Администрацию президента - пишет "Уніан".
"Мне здесь подарили цветы, можно я вам (подарю. - ред.)", - сказал он, вручая букет роз.
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Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в здании парламента.
Во вторник, 21 мая, должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.
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