"Можно я вам" - Зеленский подарил цветы полицейской

Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в здании парламента. Фото: static.ukrinform.com

Президент Украины Владимир Зеленский подарил букет роз женщине-полицейской.

Сделал это, когда шел от Верховной Рады в Администрацию президента - пишет "Уніан".

"Мне здесь подарили цветы, можно я вам (подарю. - ред.)", - сказал он, вручая букет роз.

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Полицейская дежурила в центре Киева вместе с коллегами во время инаугурации Зеленского в здании парламента.

Во вторник, 21 мая, должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.