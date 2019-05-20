Зеленский собирает руководство Рады на переговоры

Зеленский встречался с руководителями фракций 4 мая. Фото: Андрей Тетерук

Во вторник, 21 мая, должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно роспуска Верховной Рады.

Об этом сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Завтра в десять утра в Администрации президента состоятся консультации относительно роспуска парламента", - сказал Березюк.

По информации "Укринформа", сейчас руководители фракций проводят совещание в кабинете спикера Андрея Парубия.

"Сейчас руководители всех фракций - в кабинете Парубия. Там продолжается совещание относительно вопроса роспуска парламента. Как долго продлится обсуждение, пока неизвестно", - рассказал собеседник издания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сотрудничества правительства с Зеленским не будет - нардеп

Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.