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понедельник, 18 января 2021 07:00

Можно покупать квартиру и менять работу - финансовый гороскоп на неделю

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Можно покупать квартиру и менять работу - финансовый гороскоп на неделю
Сможете позволить себе больше, чем раньше. Только не выставляйте на продажу свои вещи. Фото: pixabay.com

Неделя с 18 по 24 января будет полон тревоги и напряжения. Трудно будет сосредоточиться на работе. Отвлекать посторонние разговоры и неожиданные новости. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Беспокоить бессонница, - говорит астрологиня. - Через тревожные сны пробуждения будет тяжелым. Настроение уже утром испортится. Улыбнитесь первым лучам солнца. День в конце концов сложится неплохо. Не нарушайте договоренностей. Вы можете спровоцировать осложнения финансовых отношений с партнерами. Вскоре это отразится на кошельке. Излишне денег не будет. Ведите плановую экономику. Тогда вы не будете чувствовать финансовых ограничений. Это подходящее время, чтобы покупать квартиру, менять работу. Сможете позволить себе больше, чем раньше. Только не выставляют на продажу свои вещи ".

овен

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Выход из положения найдется не сразу. Ищите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Телец

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Близнецы

Приложите усилия для улучшения материального положения. Надеяться на удачу не следует. На опрометчивых ждут немалые убытки. Планируйте расходы заранее.

рак

Поступать небольшие суммы денег. Это позволит обеспечить ежедневный пропитание. Разделите расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи.

Лев

Поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Дева

Удача будет сопровождать вас. Даже при наличии финансового дефицита удастся приобрести необходимые вещи за умеренную цену. За некоторые услуги можно будет рассчитаться бартером.

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Весы

Дела будут идти с переменным успехом. Прибыли расти. Но возникнут непредвиденные расходы. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Скорпион

Впереди сложный финансовый период. Позаботьтесь о сохранности своего капитала. Изменение места работы негативно повлияет на ваш бюджет.

Стрелец

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевого хлама. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Козерог

Новых поступлений не будет. Разделите расходы на хозяйственные нужды между всеми платежеспособными членами семьи. Дополнительных денег потребует дети.

водолей

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не допускайте корпоративных конфликтов. Они спровоцируют снижение доходов компании.

рыбы

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

С 18 по 24 января будет хорошо работать интуиция. Не делайте что-то вопреки внутреннему голосу.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
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