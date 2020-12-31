Можно ли заболеть коронавирусом и гриппом одновременно

Заразиться коронавирусом и гриппом одновременно невозможно. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Опасения, что человек может заразиться сразу двумя опасными вирусами, - коронавирусом и гриппом - напрасны. Природа задумала так, что два возбудители при попадании в одну клетку не уживаются. Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка - интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов.

Симптомы коронавируса и гриппа схожи. Однако грипп имеет короткий инкубационный период. Об этом рассказала врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко, пишут "Факты".

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"Человек, который заразился гриппом утром, к вечеру понимает, что он заболел. Также для гриппа характерно стремительное развитие болезни. А при заражении коронавирусом течение часто вялое: температура сегодня есть, а завтра нормальная, затем снова повышена. Пневмония может быть, либо нет", - сказала врач.

По ее словам, во время коронавируса у больного может присоединиться бактериальное осложнение, появиться диарея, с помощью которой организм пытается избавиться от токсинов.

За последние сутки в Украине обнаружили 9 699 новых больных коронавирусом. Из них детей - 341, медработников - 439. Всего, по состоянию на утро 31 декабря, имеем 1 055 047 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 533 летальных. 209 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 709 993 пациента, из них за последние сутки - 11 803.