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Спецтема: Война России против Украины

Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны - Зеленский

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Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ можно завершить на основе взаимного компромисса. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что военный конфликт можно разрешить только посредством диалога глав Украины и РФ на основе взаимного компромисса.

Отметил, что в каждых переговорах целью является окончание войны с Россией и он "готов сделать определенные шаги". Об этом заявил сегодня, 9 марта, в интервью немецкой газете Bild.

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"Можно идти на компромиссы, но они не должны быть предательством моей страны. И другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, поэтому они и называются компромиссами. Только так мы можем выйти из этой ситуации. Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами", – заметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что только после прямых переговоров между двумя президентами "сможем положить конец этой войне".

79% украинцев против официального признания частью РФ ранее оккупированных районов Донбасса, 75% против признания Крыма частью страны-агрессора, а 56% – против запрета на вступление Украины в НАТО. 3 и 4 марта исследовательское агентство Info Sapiens провело всеукраинский опрос для Британского исследовательского агентства OРБ.

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