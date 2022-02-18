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пятница, 18 февраля 2022 17:29

"Можно будет воевать и в джинсах" – командующий Сил теробороны

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&quot;Можно будет воевать и в джинсах&quot; – командующий Сил теробороны
По словам Галушника, Силы терробороны также учитывают опыт 2014 года. Тогда началась и не прекращается до сих пор военная агрессия России против Украины. Фото: УНИАН

Территориальная оборона Вооруженных сил Украины снабжена оружием и боеприпасами. Все необходимые ресурсы планируют наращивать, однако агрессору готовы противостоять в любом положении.

Об этом заявил командующий Сил теробороны Юрий Галушкин в эфире "24 канала".

"Принципиально мы снабжены оружием, боеприпасами. У нас есть скелет, органы управления, созданная система, и мы снабжены связью для того, чтобы управлять этим процессом", - сказал Галушкин на программе "Перші особи".

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Добавил, что у Сил терробороны есть нормативно-правовые акты, которые обеспечивали бы выполнение задач в правовом поле.

"Это уже не мало. Дальше мы уже будем наращивать все. Скажу так: если будет дело за край, то можно воевать и в джинсах. Если дело дойдет действительно до того, что каждый должен будет воевать, защищая свой дом и свою улицу несмотря нет на что, значит мы будем выполнять и такие задачи", - пояснил Галушкин.

Командующий подчеркнул, что принципиально важно правильно распределить задачи в случае эскалации: боевые бригады и части должны выполнять оборонительную или наступательную операции, а Силы терробороны - задачи, касающиеся терробороны.

Силы ТрО - отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

20 января правительство отрядами теробороны охотничьего оружия.

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