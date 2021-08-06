"Можете уехать в другую страну" - языковой омбудсмен резко ответил недовольным украинцам

15 июля закон об украинском языке признали конституционным. Фото: facebook.com/govuamova

Украинцам, недовольным жизнью в Украине или языковым законом, предложили выехать в другое государство.

Граждане должны уважать Конституцию, законы и народ. Те, кого что-то не устраивает, могут найти удобное для себя место, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире "Четвертого канала".

"Тому, кого не устраивает языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед поездкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", - сказал он.

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Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019 года. 16 июля 2021-го начали действовать нормы, регулирующие использование языка сфере культуры.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Подтвердил норму Конституции о едином государственном языке в Украине. Его обязан знать каждый гражданин. "За" проголосовали 278 народных депутатов. Еще двое парламентариев сообщили, что их карточки не сработали. Конституционный суд 15 июля признал закон конституционным.