Может ли Украина снова закрыть границы

В ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать. Фото: ГНСУ

Условие для рассмотрения возможности закрытия границ страны назвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Такое возможно при оглашении полного локдауна, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, пока удалось избежать введения полного локдауна из-за карантина выходного дня.

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Поэтому в ближайшие дни вопрос закрытия границ Украины в правительстве не будут рассматривать.

"Если будет введен полный локдаун - то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ", - отметил Кулеба.

На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция за отмену карантина выходного дня. Автор петиции Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения Covid-19 и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.