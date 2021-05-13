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четверг, 13 мая 2021 09:50

Мозг умер, а тело целое - сердце погибшего в ДТП пересаживали 7 врачей

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Мозг умер, а тело целое - сердце погибшего в ДТП пересаживали 7 врачей
Операцию по трансплантации провели в Ровенской городской больнице. Фото: facebook.com/tretyak.alex

Успешную операцию по пересадке сердца провели в ночь на 13 мая в Ровно. Донором стал молодой человек, попавший в ДТП.

Орган пересадили 49-летнему жителю Ровенской оласти, сообщил в Facebook мэр Ровно Александр Третяк.

Для проведения операции поздно вечером в Ровно прибыли трое сотрудников Института трансплантологии им. Александра Шалимова. Операцию провели в Ровенской центральной городской больнице.

"Завершилась операция по пересадке сердца в нашем городском заведении. Трансплантация прошла успешно. Бригада врачей, которая проводила этот сложнейший хирургический процесс, состояла из семи специалистов, четверо из которых представляют нашу городскую больницу, трое - Институт Шалимова из Киева", - написал Третяк.

Донором сердца стал 29-летний житель Ровенской области, который попал в ДТП накануне и получил тяжелые травмы головы, несовместимые с жизнью. Мозг мужчины умер, но тело осталось невредимым. Потому родственникам молодого мужчины предложили дать согласие на изъятие органов для трансплантации. После разговора с медиками и священником родственники дали положительный ответ.

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Кроме сердца, которое пересадили в Ровно, в Киев врачи повезли донорские почки и печень. Органы трансплантируют больным, которые в этом нуждаются.

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. Новый орган получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью потеряли функцию в 2016-м.

Донором стал 57-летний мужчина, у которого случился острый геморрагический инсульт.

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