В Киеве впервые провели уникальную операцию - фото

В Киевском городском центре нефрологии и диализа впервые посмертно трансплантировали почку. Новый орган получил 40-летний киевлянин, почки которого полностью потеряли функцию в 2016-м.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Фото: КГГА

"С тех пор мужчина находился на гемодиализе, который трижды в неделю проходил в Киевском городском центре нефрологии и диализа. Два месяца назад пациент стал на "лист ожидания" нового органа", - отметил Поворозник.

По его словам, донором стал 57-летний мужчина, у которого случился острый геморрагический инсульт.

"К сожалению, все попытки его спасти были напрасными. Консилиум врачей диагностировал у пациента смерть мозга, а жена дала согласие на донорство. Операция началась поздно вечером 6 мая и длилась 3 часа. Донорская почка заработала сразу же на операционном столе. После такой сложной операции трудно давать прогнозы, потому что на пациента еще предстоит длительный процесс восстановления. Однако можно утверждать: состояние пациента стабильное", - добавил чиновник.

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Киевский городской центр нефрологии и диализа создали в 2017 году. Его задача - работать над реестром больных, проводить контроль качества оказания медицинской помощи и эффективного использования имеющихся материально-технических ресурсов, обеспечить больных независимо от лечебного учреждения, в котором они находятся, расходными материалами для проведения гемо- и перитонеального диализа. Завершающим этапом оказания медпомощи является трансплантация, которую уже начали.