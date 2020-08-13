МОЗ изменило список регионов, которые не готовы к послаблениям карантина

11 областей и столица не готовы к карантинным послаблениям. Фото: Pixabay

Город Киев и еще 11 областей Украины на 13 августа не готовы к ослаблению карантина.

В обновленный список включили Тернопольскую и Черкасскую области, сообщает Минздрав.

Не готовы смягчать ограничения Киев, Волынская область; Житомирская область; Ивано-Франковская область; Львовская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Черкасская область; Черновицкая область.

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Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям: загруженность мест в больницах не более 50%; проведение более 24 тестов на Covis-19 на 100 тисяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Не ранее чем через 14 дней в Украине будут пересматривать решения по послаблению уровня опасности в зонах карантина. Именно за этот период можно определить, достаточно ли стабилизировалась ситуация в регионе, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.