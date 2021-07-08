"Моя Мебель" объявила о распродаже мебели на время карантина (PR)

Пандемия сыграла немаловажную роль в том, чтобы убедить покупателей совершить покупки в онлайн режиме. Когда мебельные магазины закрывались, ситуация заставляла покупателей делать покупки в интернет-магазинах, тем более, что в период локдауна в интернет-магазинах мебели проводились распродажи мебели и действовали скидки. Так, одна из крупнейших мебельных компании Украины "Моя Мебель" объявила о беспрецедентных акциях на мебель для дома, особенно для категории кровати - MoyaMebel.com.ua

Интернет-продажи с каждым днем становятся все более популярными. Раньше мы покупали в Интернете в основном книги, компакт-диски, DVD-диски и игры. Сегодня же мы все чаще покупаем в режиме онлайн электронику и бытовую технику. Такие покупки помогают сэкономить до десятка процентов по отношению к магазинным ценам. Это касается и покупки мебели и других предметов интерьера.

Более половины наших соотечественников пользуются Интернетом, и исследования показывают, что молодые люди сегодня уже не представляют своей жизни без него. Интернет - это: актуальная информация, общение, знакомство с новыми людьми, а также покупки.

Количество магазинов и покупателей интернет-магазинов постоянно растет. Исследования показывают, что более трети пользователей Интернета совершают покупки в интернет-магазинах не реже одного раза в месяц, и 41% - несколько раз в год. Люди, решившие совершить покупку один раз и не разочарованные, охотно возвращаются, делясь мнениями со своими друзьями и другими пользователями сети.

Почему некоторые покупатели боятся делать покупки в Интернете?

Некоторые покупатели опасаются мошенников, но также страх перед неизвестным заставляет их отказываться от этой простой и удобной формы покупки мебели. Чаще всего покупатели из этой группы начинают с покупки мелких вещей в Интернете, а затем переходят к более конкретным покупкам, когда обнаруживают, что все в порядке.

Главное преимущество мебельных интернет-магазинов - широкий выбор ассортимента. Всего за несколько сотен долларов можно купить современный и стильный набор мебели для кухни, гостиной или шкаф купе в спальню.

Также многие интернет-магазины предлагают своим покупателям аксессуары для дома и аксессуары для ванных комнат, благодаря которым можно быстро и легко создать композицию своей мечты в любом интерьере.

Почему мы покупаем мебель в Интернете?

В основном потому, что в интернет-магазинах мебель стоит дешевле, чем в традиционных. Но цена - это еще не все. Дополнительные преимущества - широкий ассортимент и огромный выбор мебели в одном месте. Посещение нескольких традиционных магазинов в поисках нужного вам предмета мебели, вероятно, займет у вас несколько дней. Проблема становится еще больше, если вы живете не в большом городе. В Интернете вы можем искать мебель удобно, сидя на диване, в любое время дня и ночи.

Также стоит знать, что многие мебельные интернет-магазины дают возможность своим покупателям сэкономить еще больше, предлагают действительно привлекательные скидки и проводят распродажи в период пандемии коронавируса!

Покупателей, покупающих мебель в Интернете, можно разделить на две группы.

1. Клиенты, для которых цена является наиболее важной, покупают недорогие товары, ищут выгодные предложения и рекламные акции.

2. Покупатели, которые обращают внимание на дизайн, желая приобрести оригинальное, авангардное, необычное, т.н. формирующийся средний класс. Цена не имеет значения, важнее предложение, наличие мебели, которую сложно найти в традиционных магазинах. В эту группу входят люди, которые заказывают, например, спальни за 3 тысячи долларов.

Также интернет-магазины мебели обеспечивают своим покупателям быструю доставку, удобную форму безопасной оплаты или удобства в виде продажи в рассрочку, сборку мебели у заказчика.