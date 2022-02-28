Мосты сожжены: в Украине больше нет "Русского радио"

Сайт радиостанции сейчас закрыт. Фото: pixabay.com

Группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина".

Радиостанция с этим названием не будет вещать в эфире, сообщил вчера официальный сайт компании.

"В первые же дни войны радиостанции группы TAVR Media присоединились к максимально эффективной инициативе информационного марафона "единые новости". Мы прекратили трансляцию развлекательного и музыкального контента и стали в один строй с телеканалами, присоединяя к своим эфирам единый государственный информационный контент", - говорится в сообщении.

Компания с 2014 года "прекрасно понимала и чувствовала свои репутационные потери", но сохранила название.

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"Мы знали, что радиостанцию слушают на Востоке, Юге и особенно на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Потому для нас это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, что имеет проукраинскую позицию и государственное значение. Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция", - добавили в TAVR Media.

Сайт радиостанции сейчас закрыт.

"Русское радио" вещало в Украине с 2001 года. В мае 2014 года офис "Русского радио" в Киеве пытались поджечь коктейлями Молотова. После этого украинская радиостанция начала публично поддерживать украинских военных, а российское "Русское радио" расторгло с ней соглашение о франшизе. "Русское радио Украина" отмежевалось от российской радиостанции и осудило ее концерты на оккупированных территориях, изымало из своих эфиров песни российских исполнителей, поддержавших оккупацию Крыма.