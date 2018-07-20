Московский священник хотел вывезти в Россию деньги украинских верующих

Полученные средства конфисковала государство. Фото: tverezo.info

Священник Московского патриархата пытался незаконно вывезти из Украины более $50 тис. на территорию России.

Деньги собрали прихожане для восстановления Киево-Печерской лавры и приобретение церковного инвентаря, - пишет ZN.UA.

Священник, который ехал в поезде "Киев-Москва", указал в таможенной декларации, везет с собой 70 евро наличности. Однако при осмотре личных вещей у него обнаружили $52 700.

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Суд первой инстанции признал священника виновным в совершении административного правонарушения об недекларировании товаров, транспортных средств коммерческого назначения.

Полученные средства были государством конфискованы. Суд также обязал нарушителя выплатить такую ​​же сумму штрафа в гривневом эквиваленте по курсу Нацбанка - более 1 миллиона 420 тисяч гривен.

Апелляционный суд отклонил жалобу защиты священника и оставил решение суда первой инстанции в силе, мотивировав свое решение тем, что служитель храма сознательно не задекларировал средства, которые перевозил через таможенную границу.

УПЦ МП заявила, что поддерживает автокефалию Украинской православной церкви. Однако нынешний статус церквей в Украине ее полностью устраивает.