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воскресенье, 02 мая 2021 15:20

Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео

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Московский поп освятил верующих прямо из ведра: креатив показали на видео
На Харьковщине батюшка святил верующих просто из ведра. Фото: скриншот с видео

В селе Шийковка Харьковской области батюшка необычным образом освятил верующих - без креста, святой воды, свечей и кадила.

Святил батюшка просто из ведра. Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

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"Должен был быть в 6 утра. Ему звонили, звонили, не брал трубку, в пол восьмого приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали. А тот - ни свечей, ни креста, ничего не привез. Говорит: "Я спешил и все забыл", - рассказывают очевидцы.

Подобный инцидент произошел в селе Изюмское Харьковской области.

2 мая православная церковь отмечает один из самых важных праздников для христиан - Воскресение Христово. Этот праздник также называют Пасха или Великдень. Начинается праздник в полночь, когда на всенощной службе в храме объявляют, что Христос воскрес. Служба длится несколько часов и завершается на рассвете. Тогда в храмах освящают куличи и пасхальные яйца - писанки и крашанки. Таким образом церковь символически благословляет верующих потреблять скоромную пищу, которая была запрещена целых 40 дней - в течение Великого поста.

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