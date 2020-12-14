"Московская митрополия была непризнанна более 140 лет" - эксперт про российские религиозные мифы

Александр Саган: РПЦ в Украине сформировала мощную информационную завесу, через которую сложно пробиться. Фото: reuters

Для многих людей становится шоком открытие реальной истории православия в Украине и РФ. Они живут московскими имперскими мифами.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"Когда этим людям рассказывают, что россияне фактически захватили Киевскую митрополию, что сама Московская митрополия не было признано более 140 лет, их отношение меняется. Главное - донести правду до людей, а они уже пусть решают. РПЦ в Украине сформировала мощную информационную завесу, через которую сложно пробиться", - объясняет эксперт.

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Это могут делать ученые, учителя, общества распространения образования среди граждан, отмечает он.

"Это наше большое стратегическое задание. Например, 3 года назад я прочитал лекцию про поместную церковь и ее необходимость в Украине в прифронтовом Краматорске. Сама идея такой лекции для многих казалась фантастической. Думалось, что придет 10-20 проукраинских активистов. Но был полный зал местного дома культуры, около 250 человек, масса вопросов. С удовольствием разобрали брошюрки, которые я привез. У людей нет объективной информации - мы должны им ее предоставить. А тогда можно будет увидеть совсем другие тенденции, чем нынешние", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

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