Московская церковь в Украине разорвала общение с церквями Греции и Александрии

Они разорвали отношения вслед за РПЦ. Фото: church.ua

Московская церковь в Украине разорвала церковное общение с Православной Церковью Греции и Александрийским патриархатом.

Они признали автокефалию Православной церкви Украины, сообщает ВВС.

Сторонники московской церкви не смогут причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам нельзя будет сослужить.

Русская православная церковь ранее разорвала общение с церковью Греции. Официального решения разорвать общение с Александрийским патриархатом не принимала.

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Патриарх РПЦ Кирилл перестал поминать патриарха Александрии Феодора. Это фактически может означать разрыв отношений.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.