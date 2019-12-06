Московская церковь в Украине разорвала общение с церквями Греции и Александрии

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 180
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4176
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19692
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1206
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
28
9
6
3
16
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Как гражданские провели день в бригаде десантников
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Опубликовали ужасные фото детской больницы
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Без телефона не сможешь даже постирать белье - украинка рассказала о жизни и учебе в Манчестере
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Героя Украины Меживикина признали непригодным для ВСУ – министр вмешался
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Наглый и истеричный: женщина спасла соболя
Видео
Все видео
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
Опрос показал, которая рождественская мелодия больше всего надоедает
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
На польском ТВ будут призывать посетить Украину
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7299
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2133
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2439
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6453
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 261
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 17:01

Московская церковь в Украине разорвала общение с церквями Греции и Александрии

  Комментировать
Московская церковь в Украине разорвала общение с церквями Греции и Александрии
Они разорвали отношения вслед за РПЦ. Фото: church.ua

Московская церковь в Украине разорвала церковное общение с Православной Церковью Греции и Александрийским патриархатом.

Они признали автокефалию Православной церкви Украины, сообщает ВВС.

Сторонники московской церкви не смогут причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам нельзя будет сослужить.

Русская православная церковь ранее разорвала общение с церковью Греции. Официального решения разорвать общение с Александрийским патриархатом не принимала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая власть "за": Московскую церковь переименуют на русскую

Патриарх РПЦ Кирилл перестал поминать патриарха Александрии Феодора. Это фактически может означать разрыв отношений.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Московская церковь в Украине разорвала общение с церквями Греции и Александрии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 23058
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 16344
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5436
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 5337
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5193
Общество
"Самое главное - это действовать. Ошибки означают, что вы не стоите на месте"
"Самое главное - это действовать. Ошибки означают, что вы не стоите на месте"
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме
Казахи извиняются за заявление своего президента о Крыме 1 Просмотров: 765
Без морозов, но с дождями - синоптик рассказала о погоде
Без морозов, но с дождями - синоптик рассказала о погоде Просмотров: 342
Отец Ломаченко стал тренером года
Отец Ломаченко стал тренером года Просмотров: 135
Многодетная мама умоляет спасти маленького сына
Многодетная мама умоляет спасти маленького сына
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
1
"Главная угроза для Украины сейчас идет от ее политического руководства" - эксперт
Голосов: 47370
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua