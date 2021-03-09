Морозно и без осадков: синоптики обновили прогноз

 
Ексклюзивы
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 171
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 765
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 216
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1251
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1440
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 639
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1413
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2133
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3780
Фото
Все фото
5
5
9
7
4
&quot;Негативные последствия пандемии отразились на женщинах&quot; - в столице проходит Женский марш
"Негативные последствия пандемии отразились на женщинах" - в столице проходит Женский марш
&quot;Вдвое дешевле&quot; - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
"Вдвое дешевле" - украинцы в Польше рассказали о ценах на цветы к 8 марта
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
На Закарпатье зацвели шафраны - атмосферные фото
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Видео
Все видео
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
Покупатели чуть не смели охранника секонд-хенда
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
"Вернемся живыми" - воины на передовой поздравили женщин
По улице города бродил страус
По улице города бродил страус
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Что происходит с вашим багажем после паспортного контроля. Как выбить компенсацию за его потерю
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Интервью
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 171
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 765
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 405
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 639
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 360
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 07:27

Морозно и без осадков: синоптики обновили прогноз

  Комментировать
Морозно и без осадков: синоптики обновили прогноз
9 марта в Украине будет морозно, осадков не ожидается. Фото: pixabay.com

Во вторник, 9 марта, в Украине осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. На Закарпатье - от +2 до +7 градусов. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До -14° мороза: какой будет погода на следующей неделе

Отмечается, что только утром в восточных областях местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области сегодня осадков не прогнозируется, на дорогах местами гололедица. Температура в столице днем ​​0-2° мороза. По области - от 3° мороза до 2° тепла.

2021 году будет еще жарче, чем в 2020-м. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Морозно и без осадков: синоптики обновили прогноз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Книга ученого вышла за день до его смерти

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 18325
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 16146
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8406
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 6552
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 5967
Общество
Гороскоп на 9 марта: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 9 марта: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 765
На комбинате в Кривом Роге произошло ДТП: есть пострадавшие
На комбинате в Кривом Роге произошло ДТП: есть пострадавшие Просмотров: 270
Сovid-19 от вакцин заразиться невозможно. Минздрав развенчивает фейки
Сovid-19 от вакцин заразиться невозможно. Минздрав развенчивает фейки Просмотров: 144
Донбасс будут популяризировать для туристов
Донбасс будут популяризировать для туристов Просмотров: 72
В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище
В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище Просмотров: 297
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
2
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 55495
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть