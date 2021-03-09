Морозно и без осадков: синоптики обновили прогноз

9 марта в Украине будет морозно, осадков не ожидается. Фото: pixabay.com

Во вторник, 9 марта, в Украине осадков не ожидается.

Днем столбики термометров покажут от 3° мороза до 2° тепла. На Закарпатье - от +2 до +7 градусов. Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

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Отмечается, что только утром в восточных областях местами небольшой снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и Киевской области сегодня осадков не прогнозируется, на дорогах местами гололедица. Температура в столице днем ​​0-2° мороза. По области - от 3° мороза до 2° тепла.

2021 году будет еще жарче, чем в 2020-м. Это может привести к проблемам с урожайностью. Засухи и суховеи участятся на 15-30% в Николаевской, Херсонской, Одесской областях, в центральных регионах - град и сильные ветра, в западных - обильные дожди, которые повлекут наводнения.