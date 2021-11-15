Мороз до -11°С: украинцев шокировали прогнозом на неделю

В Украину заходит похолодание. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2...8°С.

На востоке в течение недели местами до -8...11°С, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Да и днем будет не летний мед, максимально только 0...+5 градусов. Учитывая грядущее похолодание, кандибоберы с атмосферным давлением, дождь со снегом и колючий ветер - поберегите головы, сосуды, а также психологическое и физическое равновесие", - говорится в сообщении.

Чуть выше ожидается температура воздуха в западных областях. Ночью около 0°С, днем +4...10°С, на Закарпатье +7...11°С. Антициклон пока удерживает сухую погоду, поэтому осадки 16 ноября маловероятны.

Автор: facebook.com/tala.didenko Выше ожидается температура воздуха в западных областях

В Киеве во вторник ожидается холодная сухая погода. Ближайшей ночью похолодает до -5°С, завтра днем будет не выше +2...3°С.

Осадки пододвинутся к нашей территории в четверг, 18 ноября. А в течение 19-20 ноября в Украине ожидается неустойчивая неблагоприятная погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром. Соответственно, сильно будет прыгать атмосферное давление.

На ближайшие выходные, 20-21 ноября, ожидается небольшое потепление.

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Все регионы Украины 15 ноября окутают опасные густые туманы. Объявили первый уровень опасности, желтый. Видимость составит 200-500 м. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться таких советов.