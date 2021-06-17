Моргенштерн подал в суд на СБУ - просит исключить из черного списка

Он требует обжаловать решение СБУ. Фото: morgen_shtern_team

Алишер Валеев, известный под сценическим именем Моргенштерн, подал иск в Окружной административный суд города Киева.

Он требует обжаловать решение Службы безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности, сообщили в пресс-службе ОАСК.

Моргенштерн также просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры и информационной политики Украины. Согласно ему в апреле 2021 года певца внесли в черный список.

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"Кроме этого, Моргенштерн просит ОАСК истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину", - отметили в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

29 апреля этого года российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя - Алишер Валеев, внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины. Последний раз Моргенштерн был в Украине полтора года назад. И его концерт в Одессе завершился скандалом. Он вышел на сцену несмотря на объявленную траур по погибшим в одесском институте. И сказал, что траур - это показуха.