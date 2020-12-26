МОН обязует учителей исправлять ошибки в учебниках: вместо соды будут популяризовать йодированную соль

На украинских учителей положили миссию переписать учебники по химии для 9 класса автора Марии Савчин. Педагогам предлагают заклеить в разделе "Интересно знать" на 8-й странице информацию о лечении рака раствором соды, заменив его на информацию о пользе йодированной соли.

Такая директива содержится в письме от ГНУ "Институт модернизации содержания образования" МОН Украины, разосланном в учреждения общего среднего образования, сообщает Zn.ua.

Автор: zn.ua МОН обязывает учителей переклеить информацию в учебниках

Как говорится в письме, издательство "Грамота" подготовило вклейку с новым текстом, которую учителям настойчиво рекомендуют наклеить в указанном разделе.

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"Недостаток йода в организме детей и взрослых снижает их работоспособность. Поэтому для ликвидации йододефицита используют йодированную соль, которая имеет в своем составе, как правило, соль калия йодат", - в частности, говорится в новом тексте.

Или предостерегать учеников от самолечения и или предупреждать о передозировке препаратами йода, пока неизвестно.

Автор: zn.ua В учебнике химии детям советуют лечиться содой

Скандал по учебнику химии для 9 класса автора Марии Свечение разгорелся в соцсетях в ноябре. В одной из статей рубрики "Интересно знать" автор написала советы по профилактике онкозаболеваний и смягчения кашля при простуде с помощью раствора пищевой соды. Учебник был напечатан тиражом 40 175 экземпляров в 2017 году при министре образования Лилии Гриневич.

В Министерстве образования заявили, что разделяют озабоченность общественности из-за ошибок и неуместного контента в школьных учебниках, поэтому пересмотрят подходы к их отбору. Причинами таких неточностей стало в частности то, что эксперты не успевают проверять большое количество учебников, а авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать книги, сообщает пресс-служба ведомства.