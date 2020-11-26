Много ошибок: Министерство образования изменит подход к отбору школьных учебников

Минобразования изменит процесс экспертизы учебников. Фото: Сегодня

В Министерстве образования заявили, что разделяют озабоченность общественности об ошибках и неуместного контента в школьных учебниках, поэтому пересмотрят подходы к их отбору.

Причинами таких неточностей стало частности то, что эксперты не успевают проверять большое количество учебников, а авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать книги, сообщает пресс-служба ведомства.

"... имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников", - отмечают в министерстве.

Учебники закупают в школах без надлежащей апробации (предэксплуатационной проверки), поэтому теперь в Минобразования решили ее вернуть.

Планируется повысить ответственность издательств, которую те понесут, за печать учебников с ошибками, а профильным научным учреждениям нужно будет изменить процедуру отбора учебников. Среди прочего планируется "нормировать возможность общественного обсуждения учебников на втором этапе конкурса перед их массовым изданием".

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Ранее в соцсетях родители начали публиковать сообщения с фотографиями школьных учебников, в которых были ошибки или неуместная информация. Например, в учебнике по химии писали, что сода имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях, и ссылались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. В этом же учебнике советовали принимать спиртовые компрессы для лечения простудных заболеваний.