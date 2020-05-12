МОН назвало даты проведения ВНО

Алгоритм действий проведения тестирования должен утвердить государственный санитарный врач. Фото: МОН

С 25 июня по 17 июля для абитуриентов проведут внешнее независимое оценивание.

Министерство образования разрабатывает алгоритм проведения ВНО, учитывая эпидемиологическую ситуацию, об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Україна-24".

"Планируем проведение ВНО с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.

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По ее словам, алгоритм действий проведения тестирования должен утвердить государственный санитарный врач.

Все даты вступительной кампании в 2020 году сдвинули на месяц. Для поступающих регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам ВНО) и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены в заведении высшего образования.