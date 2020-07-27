Молодежь не до конца осознает уровень экогроз - Зубарева, "Фармак"

Первая украинская общенациональная образовательная платформа "Экошкола"стартовала в сентябре 2019 года

Компания "Фармак" разработала и внедрила образовательный курс "Экошкола" для 8-11 классов, проект одобрен Министерством образования и науки.

Об этом в интервью tsn.ua рассказала руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития "Фармак" Елена Зубарева.

"Затем появился методическое пособие, по которому сейчас учат детей. Чтобы оценить роль экологического бизнеса в современном мире, нужно иметь понимание основных экологических проблем, с которыми столкнулось человечество в 21 веке. Во время общения со школьниками мы видим, что молодое поколение не осознает уровень экологических угроз. Дети заинтересованы нашим проектом. Они учатся, создают собственные работы, присылают заявки на финансирование", - рассказала Зубарева.

По ее словам, в учебные модули программы компания включила блок "Проектный менеджмент", чтобы юные менеджеры смогли грамотно оформлять свои идеи, анализировать их эффективность, планировать ресурсы, которые понадобятся.

"Хочу отметить, что уровень достаточно высок. Лучшие команды получают минигранты на воплощение идей в жизнь. Например, в киевских школах появился уникальный энергоэффективный класс, инкубатор для выращивания растений, в частности занесенных в Красную книгу, мусоросортировочные боксы, специальные установки по переработке пластика и тому подобное. В Шостке - сенсорные краны, велосипед, генерирующий электроэнергию, боксы с червями для переработки органических отходов", - отметила Зубарева.

В рамках проекта компании "Фармак" уже реализовано 15 экологических инициатив общей стоимостью более полумиллиона гривен.

По словам Зубаревой, первая украинская общенациональная образовательная платформа "Экошкола"стартовала в сентябре 2019 года.

"Мы верили, что платформа станет популярной, но результат превзошел наши ожидания. Наверное, из-за карантина количество зарегистрированных учеников росло очень быстро. В мае одновременно обучалось уже 1200 школьников со всей Украины. В результате заявки на проекты подали 25 школ из 23 городов. То есть масштаб за год увеличился более чем в 10 раз", - рассказала Зубарева.

Напомним, "Экошкола" - это платформа, которая дает основные знания в области экологии, устойчивого развития и проектного менеджмента. Это учит школьников экономно использовать природные ресурсы и помогает привлекать средства для реализации эконоваций. В планах компании "Фармак" - создать биржу экологических проектов на своей платформе, чтобы любой предприниматель смог поддержать инициативы школьников, хотя к сотрудничеству в компании открыты уже сегодня.