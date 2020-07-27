Молодежь не до конца осознает уровень экогроз - Зубарева, "Фармак"

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 315
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 792
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 765
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4302
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2313
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
18
5
7
12
3
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Показали фото эвакуации туристов с Говерлы
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Корабли НАТО вошли в порт Одессы: фото
Курортное Яремче засыпало градом
Курортное Яремче засыпало градом
Видео
Все видео
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 297
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 747
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5319
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 612
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 14:49

Молодежь не до конца осознает уровень экогроз - Зубарева, "Фармак"

  Комментировать
  Первая украинская общенациональная образовательная платформа "Экошкола"стартовала в сентябре 2019 года
Первая украинская общенациональная образовательная платформа "Экошкола"стартовала в сентябре 2019 года

Компания "Фармак" разработала и внедрила образовательный курс "Экошкола" для 8-11 классов, проект одобрен Министерством образования и науки.

Об этом в интервью tsn.ua рассказала руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития "Фармак" Елена Зубарева.

"Затем появился методическое пособие, по которому сейчас учат детей. Чтобы оценить роль экологического бизнеса в современном мире, нужно иметь понимание основных экологических проблем, с которыми столкнулось человечество в 21 веке. Во время общения со школьниками мы видим, что молодое поколение не осознает уровень экологических угроз. Дети заинтересованы нашим проектом. Они учатся, создают собственные работы, присылают заявки на финансирование", - рассказала Зубарева.

По ее словам, в учебные модули программы компания включила блок "Проектный менеджмент", чтобы юные менеджеры смогли грамотно оформлять свои идеи, анализировать их эффективность, планировать ресурсы, которые понадобятся.

"Хочу отметить, что уровень достаточно высок. Лучшие команды получают минигранты на воплощение идей в жизнь. Например, в киевских школах появился уникальный энергоэффективный класс, инкубатор для выращивания растений, в частности занесенных в Красную книгу, мусоросортировочные боксы, специальные установки по переработке пластика и тому подобное. В Шостке - сенсорные краны, велосипед, генерирующий электроэнергию, боксы с червями для переработки органических отходов", - отметила Зубарева.

В рамках проекта компании "Фармак" уже реализовано 15 экологических инициатив общей стоимостью более полумиллиона гривен.

По словам Зубаревой, первая украинская общенациональная образовательная платформа "Экошкола"стартовала в сентябре 2019 года.

"Мы верили, что платформа станет популярной, но результат превзошел наши ожидания. Наверное, из-за карантина количество зарегистрированных учеников росло очень быстро. В мае одновременно обучалось уже 1200 школьников со всей Украины. В результате заявки на проекты подали 25 школ из 23 городов. То есть масштаб за год увеличился более чем в 10 раз", - рассказала Зубарева.

Напомним, "Экошкола" - это платформа, которая дает основные знания в области экологии, устойчивого развития и проектного менеджмента. Это учит школьников экономно использовать природные ресурсы и помогает привлекать средства для реализации эконоваций. В планах компании "Фармак" - создать биржу экологических проектов на своей платформе, чтобы любой предприниматель смог поддержать инициативы школьников, хотя к сотрудничеству в компании открыты уже сегодня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Молодежь не до конца осознает уровень экогроз - Зубарева, "Фармак"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 38630
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 18909
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7785
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 6219
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5940
Общество
Украинцам пообещали жаркую погоду
Украинцам пообещали жаркую погоду Просмотров: 81
За украинцами хотят закрепить официальную электронную почту
За украинцами хотят закрепить официальную электронную почту Просмотров: 306
Большинство машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя - сообщили в Минздраве
Большинство машин скорой помощи не приезжают на вызов вовремя - сообщили в Минздраве Просмотров: 54
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
18
 Просмотров: 2232
Какие сюрпризы готовит погода в последние дни июля
Какие сюрпризы готовит погода в последние дни июля Просмотров: 171
Больше всего комментируют
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
2
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 52418
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua