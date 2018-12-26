Молниеносная реакция и человек-паук среди нас: подборка спасений года

Год уходящий был богатым на различные события.

Отдельное место среди них занимают истории счастливого спасения, пишет Униан.

Мы собрали самые невероятные кадры чудес этого года. В Швейцарии полет на дельтаплане едва не обернулся гибелью американца по неосторожности инструктора. Во время полета человек был вынужден висеть на руках на большой высоте, так как тренер забыл его пристегнуть.

"Посадка была тяжелой, но я выжил, чтобы рассказать эту историю", - написал американец в своем Facebook.

В Чикаго в 100-этажном доме Ханкок-центра лифт с пассажирами упал с 95 этажа. Всем удалось выжить. Кабина пролетела 84 этажа вниз, пока не остановилась вблизи 11 этажа. Причиной падения лифта стал разрыв нескольких тросов. пишет bbc.

После остановки пассажиры связались со своими друзьями и близкими, которые вызвали службу спасения. На спасение спасатели потратили около 3 ч. Им пришлось пробить дыру в бетонной стене. Только так можно было добраться до двери лифта и открыть их.

Автор: Reuters В Чикаго в 100-этажном доме Ханкок-центра лифт с шестью пассажирами упал с 95 этажа. Всем удалось выжить.

Всего в лифте находились 6 человек, среди которых была беременная женщина.

"Я был уверен, что мы сейчас умрем", - рассказывает 50-летний Джейми Монтемайор, который находился в лифте вместе со своей женой.

В Индии подросток случайно спас друга, сорвался с 3 этажа. Дети играли во дворе дома с воздушным змеем. В какой-то момент игрушка застряла на балконе 3 этажа, и один из подростков забрался наверх, чтобы достать ее. Мальчик сбросил змея, однако затем сорвался. На месте падения совершенно случайно оказался приятель, как раз поднимал змея. К счастью, никто из них не пострадал - друзья встали и продолжили игру.

В США ребенок перегнулся через бортик, потерял равновесие и начал падать вниз головой. В этот момент отец малыша благодаря молниеносной реакции поймал его почти у пола. Этот драматический эпизод, длящийся всего 4 секунды, сняла камера наблюдения, которую родители установили в комнате сына.

В Париже "Человек-паук" взобрался на 4 этаж дома, чтобы спасти мальчика. Позже президент Франции Макрон лично выразил благодарность за его мужество.

Автор: nv.ua В Париже "Человек-паук" взобрался на 4-й этаж дома, чтобы спасти мальчика.

В США спасатели спасли собаку, которая неделю провела на плавающем диване в затопленном доме. Когда в Северную Каролину пришел ураган Флоренс, хозяин собаки находился вне штата и поэтому не смог сразу вернуться в дом за любимцем. Однако через неделю спасатели все же спасли четвероногого.

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Под Кривым Рогом 2 девочки отделались легкими ушибами, упав в 35-метровый карьер. С помощью спасательной веревки их подняли на поверхность.

В Волынской области мужчина чудом остался жив после ДТП. Заснул непристегнутым за рулем, но Бог решил дать второй шанс.

В Харькове произошло фантастическое ДТП. Водитель автомобиля странным образом выбросило из машины и он остался невредимым.

В Сумах мужчина нырнул в прорубь, чтобы спасти собаку, провалившуюся под лед. Вместе с женой он гулял у реки. Услышал визг. Когда увидел, как пес барахтается в проруби, бросился на помощь. Впрочем, попав в ледяную воду, 37-летнего спасителя начало затягивать вниз. Оба - и собаку и мужчины - едва живых достали из реки водолазы и спасатели.