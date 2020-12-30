Мокрый снег и штормовой ветер: где сегодня пройдут ливни

Погода в Украине сегодня будет пасмурной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидается дождь, местами с мокрым снегом и сильный штормовой ветер.

На востоке страны без существенных осадков, сильный ветер. Ночная температура от +5...-2°С. Холоднее всего будет в Луганской области и Харькове, днем от +2...5°С, в других областях +5...10°С, сообщил Укргидрометцентр.

Автор: meteo.gov.ua

На западе синоптики прогнозируют дожди, местами ливни. Ночная температура будет колебаться в пределах +2...4°С, днем столбики термометров покажут от +5...9°С. В центральной части без существенных осадков, небольшая облачность и штормовой ветер с сильными порывами. Ночью от +3...5°С, днем +7...9°С.

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В южной части Украины облачно, возможны прояснения, без осадков. Ночью от +5...7°С, днем + 10...13°С. В Крыму также сильный ветер, без существенных осадков. Ночью + 6...8°С, днем + 12...14°С. В северных областях осадки не прогнозируются, днем возможны прояснения. В ночные часы температура от +1...3°С, днем воздух прогреется до + 6...8°С.

В Киеве 30 декабря без осадков, днем возможны прояснения. Ветер юго-восточный, со штормовыми порывами. Ночью в столице от +1...3°С, днем до + 6...8°С.

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31 декабря в столице все еще облачно и небольшой дождь. Температура воздуха от +7,8...8,4°C. Слабая геомагнитная буря. Влажность воздуха в пределах 94-96%. Ветер южного и юго-восточного направлений 4-5 м/с.