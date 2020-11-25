Мокрый снег и дожди вернулись в Украину

25 ноября в Украину возвращаются дожди и мокрый снег. Фото: pixabay.com

В среду, 25 ноября, в Украину возвращаются дожди и мокрый снег.

Синоптики обещают переменную облачность. В восточных, большинстве северных и центральных областях небольшой дождь. Ночью на востоке страны дожди с мокрым снегом. На остальной территории осадков не прогнозируют. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Днем воздух прогреется до 2-7 градусов выше нуля. Ночью температура воздуха будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

На Прикарпатье и крайнем юге температура поднимется до 10 градусов тепла. В Карпатах днем ​​столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов выше нуля.

В среду в Киеве будет облачно с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь, а ночью без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Днем температура воздуха будет 4-6 градусов выше нуля.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцем и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.