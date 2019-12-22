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воскресенье, 22 декабря 2019 19:23

Могут ужесточить наказание за фейковые минирования

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Могут ужесточить наказание за фейковые минирования
Кабмин внес законопроект, который касается телефонных террористов. Фото: "Любимый Город"

Кабмин подал в Верховную Раду законопроект об усилении уголовной ответственности за ложные сообщения о заминировании объектов.

Проект закона зарегистрировали 20 декабря. В рамках законопроекта предлагают обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, сообщает "Сегодня".

Часть вторая статьи 259 УК может выкладываться в новой редакции, предусматривающей за фейковые минирования лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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Полиция сообщает, что только за 5 месяцев этого года начали досудебное расследование около 600 уголовных производств по фактам ложных сообщений о заминировании.

В Киеве до 6 лет заключения осудили мужчину, который ложно сообщал о минировании столичного метро. В июле 2018 нарушитель позвонил по спецлинии "102" и рассказал о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк".

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