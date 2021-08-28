Модели лежали в гробу: презентовали коллекцию одежды для похорон

В Днепре ритуальное агентство представило коллекцию женской одежды для захоронения.
Чтобы продемонстрировать необычное одеяние, моделям пришлось лечь в гробы. Об этом сообщает Днепр Областной в Telegram.
На моделях были платья разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. На головах были платки.
В ритуальном агентстве считают, что женщина должна хорошо выглядеть даже когда отправляется в последний путь.
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В Днепре немало ритуальных агентств, среди которых есть и такие, которые предлагают "концептуальные провода в другой мир" под девизом "Отходи красиво". В частности, у них есть такие услуги как захоронения по фэншую, крионика (замораживание тела), создание картины или даже фейерверк из праха покойного.
В Индии крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса. Тела сжигают в парках.
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