"Моча шла обратно в почки" - мать умоляет о помощи дочери на девятую операцию

Автор: Фото предоставлено Ириной Рыжковой 7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет экстрофию мочевого пузыря. Требует поэтапной реконструкции всей мочеполовой системы. На 9 операцию нужно € 4,2 тыс.

У 7-летней Илоны Лукьяновой из Харькова - экстрофия мочевого пузыря. Это врожденное, редкое и сложное заболевание. Требует поэтапной реконструкции всей мочеполовой системы. На девятую операцию нужно €4,2 тыс.

"Дочери всего семь лет, а она уже перенесла восемь операций. Это сложный и болезненный путь. Все операции провели за границей. Тяжелой и сложной была в четыре месяца. Было послеоперационное осложнение, моча шла обратно в почки. Полное недержание мочи, - рассказала Gazeta.ua мать Ирина Рыжкова. В 2016 году тоже была сложная операция, длилась более пяти часов. В прошлом году сняли стенты и в шейку мочевого пузыря ввели гель, так как оставалась проблема с протеканием. А в апреле этого года сделали коррекцию шейки. Сейчас врач в Сербии, где мы лечимся. Предлагает более сложную операцию. Чтобы шейка могла держать больше мочи. На операцию нужно 4,2 тысячи евро. Обращаюсь к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать нужную сумму. Я мечтаю, чтобы дочь была такой же веселой, как и младшая сестра. Чтобы ходила в школу, не стеснялась и не комплексовала".

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7574 0640 1416 (Рыжкова Ирина Николаевна).