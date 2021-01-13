"Моча идет обратно в почки" - мать умоляет о помощи на лечение редкого диагноза дочери

Автор: Фото предоставлено Ириной Рожковой 7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет очень сложный и редкий порок - экстрофию мочевого пузыря. Ребенок перенес 7 операций.

7-летняя Илона Лукьянова из Харькова имеет сложный и редкий порок - экстрофию мочевого пузыря. Заболевание лечится поэтапной реконструкцией мочеполовой системы. Ребенок перенес 7 операций. Впереди еще несколько. На лечение нужна помощь.

"1-ю тяжелую и сложную операцию дочь перенесла в 4 месяца. Всего уже было 7. Одна из операций длилась 5 часов. После последней в Илоночки появилось осложнения. Моча идет обратно в почки. Есть недержание. Температура ежемесячно повышается до 40 градусов. Приходится лечиться в стационаре антибиотиками. Это негативно влияет на внутренние органы. Организм ребенка ослаблен", - рассказала Gazeta.ua мать Ирина Рыжкова.

Каждые 1,5 ч. Илона катеризуеться. Нужны катетеры Нилатона, гель лубрикант, шприцы 50 мл, урологические прокладки, хлорид натрия и другие препараты.

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"Я мечтаю только об одном, чтобы моя дочь была такой же веселой, как ее старше на 2 года сестра. Хочу, чтобы Илона забыла о больнице и играла на детской площадке. Чтобы не стеснялась и не комплексовала. Чтобы в будущем смогла стать мамой. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям. Умоляю не оставлять нас и помочь Илоне жить, как все ее ровесники", - говорит Ирина.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 0640 1416 - Рыжкова Ирина Николаевна.