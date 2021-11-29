Много дождей и снега: как будет меняться погода в ближайшую неделю

Неделя, 29 ноября-5 декабря, в Украине будет прохладная и богатая осадками в виде дождя и мокрого снега. t.me/KyivCityOfficial

Неделя в Украине с 29 ноября по 5 декабря будет прохладной.

Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 29 ноября, в большинстве областей ожидается дождь, в западных областях - дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​+9…14°С, в западной части 0…+5°С. В Карпатах временами мокрый снег, температура +3°…-2°С.

30 ноября ночью в южной, восточной частях и большинстве центральных областей также пройдет дождь. В Карпатах, днем ​​и в западных областях снег, на остальной территории без существенных осадков.

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Температура ночью и днем ​​от -3 до +3°С. В Карпатах -4...-10°С, в юго-восточных и восточных областях ночью и днем ​​+2...+8°С.

Первый день зимы, 1 декабря, в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается снег. На остальной территории страны без существенных осадков.

Температура ночью -1...- 6°С, днем ​​около 0°С. В Карпатах ночью и днем ​​-4...-10°С. В южной части ночью и днем ​​от -3 до +4°С.

2-5 декабря в южной части будет идти дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°. Днем +2…+8°С. На остальной территории страны временами осадки преимущественно в виде снега, температура ночью -1…-6°С. Днем от -3°С до +3°С. В Карпатах ночью и днем ​​-4...-10°С.

В Киеве 29 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный, 7-12 м/с. Днем +6…+8°С. 30 ноября в столице в основном будет сухо.

1 декабря синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура ночью 30 ноября 0...-2°С. 1 декабря -2...-4°С. Днем около 0°С.

2 декабря в Киеве пройдет дождь, 3 декабря будет облачно, однако преимущественно сухо. В выходные, 4-5 декабря, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь. Ночью будет мороз до -2…-4°, днем ​​столбики термометров будут подниматься до +2…+3°.

Зима придет в Украину по графику. Декабрь теплый, а февраль обещает быть снежным. В Новый год и Рождество ожидаются сильные морозы до -30°С. В то же время, снега на праздники не прогнозируют.