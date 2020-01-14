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суббота, 18 января 2020 20:23

Многие из тех, кто поддержал Зеленского на выборах, уже ходят на митинги - волонтер

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Многие из тех, кто поддержал Зеленского на выборах, уже ходят на митинги - волонтер
Роман Синицын: за Зеленского голосовали не дураки, а разочарованые. Фото: Тарас Подолян

Удачные реформы в стране точечные. Их делал и Порошенко, и новая команда.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Например, диджитализация важна для уменьшения бюрократии и реформы государственного управления. В Госстате работают тысячи людей по регламентам 1980-х. Их работу могли бы выполнять три человека. В полиции открыли сервисные центры.
Но главное - не состоялись реформы правоохранительной и судебной систем. Поэтому наблюдаем огромный кризис справедливости, люди деморализованы. Это может увеличить протестные настроения", - считает он.

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По мнению волонтера, прошлый год был скорее неудачным.

"Много неоправданных надежд. Я противник разделять людей по критерию напротив кого ставили галочку на выборах. За Зеленского голосовали не дураки, а разочарованые. Половина армии его поддержала. Большое количество бизнесменов, в их сфере ничего не изменилось за Порошенко. Хотя он сделал действительно прорывные вещи, тот же безвиз. Голосование против него стало протестом. Но многие из тех, кто поддержал Зеленского, уже ходят на митинги. Уровень поддержки президента будет падать", - добавляет Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицыныи читайте в журнала "Країна" от 16 января.

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18
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