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суббота, 22 декабря 2018 15:49

Митрополита Епифания пытался спровоцировать русский пранкер

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Митрополита Епифания пытался спровоцировать русский пранкер
Во время разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что эта беседа - провокация, и он прекратил ии.Фото: gdb.rferl.org

Российские спецслужбы с помощью пранкеров попытались спровоцировать в телефонном разговоре предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

"Кремлевские спецслужбы, прикрывшись именем депутата Европейского парламента, пытались в разговоре спровоцировать предстоятеля Православной церкви Украины. (...) 21 декабря 2018 был осуществлен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского парламента. Постепенно во время разговора стали относиться провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "прав гомосексуалистов" и т.п. ", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

В сообщении отмечается, что митрополит Епифаний в разговоре выражал те же мысли, что и в своих публичных выступлениях, в частности о том, что Украинская церковь выступает против насилия и разжигания вражды, открыта к диалогу; "Захват Лавры" не может быть, а такие разговоры имеют целью сеять напряжение в обществе. Кроме того, было отмечено, что Церковь определяет однополые отношения как грех. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает верующим, каких кандидатов или партии следует поддерживать.

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Во время разговора у митрополита Епифания возникло ощущение, что эта беседа - провокация, и он прекратил ее.

В ПЦУ отметили, что в случае неполучения российскими провокаторами выгодных для них ответов осуществляется монтаж записи с компоновкой отдельных слов и фраз. Поэтому если в медиа появятся какие-то фрагменты разговора, то аудитория должна учитывать особенности ситуации и не доверять таким сведениям.

Митрополит Епифаний объяснил, что новая объединенная церковь настроена на конструктивные отношения, а не конфликт.

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Дата
22
декабря

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