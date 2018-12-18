Митрополит Епифаний рассказал о ближайших планах

Образование священнослужителей станет одним из главных направлений деятельности предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Фото - Радио Свобода

Образование священнослужителей станет одним из главных направлений деятельности предстоятеля Православной Церкви Украины митрополита Епифания. Это он дал понять во время эфира на одном из украинских телеканалов. Владыка заверил, что в этой области уже сейчас готов к сотрудничеству с греко-католиками.

"Мы готовы к этому. Говорить рано в отношении определенного единения", - заявил он.

Добавил, что сначала он намерен утвердить православную церковь, а уже потом можно будет начинать новый вопрос о возможности единения. Вместе с тем митрополит считает, что быть друг другу полезными православные и греко-католики в Украине могут уже сейчас - в частности, сотрудничеством в образовательном пространстве.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что образование священников видит одним из приоритетов для себя. Говорит, что представители духовенства должны быть эрудированными.

"Священник должен идти в люди, а не только в храме совершать требы", - заявил Епифаний.

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Также он выделил проблему работы с молодежью и детьми, которой также планирует всерьез заняться.

"Мы должны воспитывать верующих. Церковь должна идти в люди. Особенно обращать внимание на молодежь. Если мы будем своим консерватизмом ставить преграду на пути молодежи в церковь - у нас будут проблемы", - отметил митрополит.

И конкретизировал, что речь пойдет прежде всего о расширении сети воскресных школ и других мероприятий для увеличения знаний о церкви и Бога.

15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Собор, на котором представители трех православных церквей Украины приняли решение о создании Поместной церкви и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.