Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно

Митрополит Епифаний говорит, что нынешней власти безразличны церкви. Фото: ТСН

Предыдущая власть более ответственно относилась к церкви, чем нынешняя.

Об этом рассказал председатель ПЦУ митрополит Епифаний, "Прямой".

Добавил, что прошлый год был тяжелым из-за перезагрузки власти в Украине.

Митрополит сравнил нынешнюю власть, которая не интересуется УПЦ с предыдущей, который очень много сделал для для того, чтобы помочь объединительном процесса по получению Томосу.

"Сейчас мы также хорошие отношения с украинской властью, нет какого-либо вмешательства, но на местах нет иногда такого содействия и определенной помощи. Но в будущем, я уверен, в дальнейшем государство поймет до конца ту роль, которую играет украинская церковь, настоящая украинская церковь, которая стоит на принципах того, чтобы Украина была сильным государством. мы не государственная церковь, мы никогда этого не стремились и не были ею. Но мы государственная церковью. мы заинтересованы в том, чтобы Украинское государство было единым и сильным. потому что это тесно "связано. Если не будет Укр инской государства, то соответственно не будет украинской церкви. И поэтому мы стремимся к тому, чтобы Украинское государство было сильным, и делаем все для того, чтобы объединять украинскую нацию и противостоять на востоке Украины российской агрессии. Мы сейчас более 600 капелланов, которые поддерживают дух нашей украинской армии. И в дальнейшем все будем делать для того, чтобы совместно вместе с Украинским государством мы делали все полезное для становления нас как украинского народа, как единой нации ", - сказал митрополит.

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