Миссис Планета 2018 Анна Горбань передает литературу детям в зоне ООС

Автор: Gazeta.ua По словам Анны Горбань не менее книг, дети в прифронтовой зоне требуют внимания

Общественная организация "Розумне майбутнє нації" проводит акцию "Спільне майбутнє через спільні книжки".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит глава организации, "Миссис Украина 2018", "Миссис Планета" 2018 Анна Горбань.

"Собираем книги для зоны ООС. В феврале этого года отвозила художественную литературу для учеников 1-11 классов, обучающихся в прифронтовой зоне. Там ее не хватает. Сейчас идет второй этап этой акции и уже через несколько дней я отправляюсь на Донбасс снова".

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По словам Анны Горбань не менее книг, дети в прифронтовой зоне требуют внимания.

"Девочки с восторгом примеряли мои ленты и короны из конкурсов красоты. Директор школы в Зайцево сказала, что после моего визита их девушки возвращались домой полные счастья. Некоторые дети продолжают мне звонить. Мы стали друзьями. Хочу отвести им не только книги. Но и частичку своего внимания, уважения ".

Во время первой поездки была в Светлодарске, Зайцево, Авдеевке вспоминает она.

"В Авдеевке здание школы №2 так сильно пострадало от обстрелов, что дети сейчас временно учатся на базе другой школы. Им обещали сделать ремонт, но этого не произошло.", - добавляет общественный деятель.

Интервью с Анной Горбань читайте в свежем номере журнала "Країна"