Мировой рейтинг паспортов: кто занимает первые места и что будет с украинским в 2021-м

Первым в рейтинге стал паспорт Японии. Фото: pixabay

Японский паспорт, с которым можно посетить 191 страну без визы, стал 1-м в рейтинге паспортов мира.

2-ю позицию занимает паспорт Сингапура, с которым можно поехать в 190 государств, информирует индекс паспортов на 1-й квартал от компании Henley&Partners.

3-е место разделили Южная Корея и Германия, с паспортами которых можно ехать в 189 стран.

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Лидерами рейтинга много лет были страны Европы. Теперь первые места занимают государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Они первыми начали восстанавливаться от пандемии.

"Всего год назад мы засвидетельствовали факт рекордной глобальной мобильности, которая продолжала расти. Мы были уверены, что свобода передвижения - это отличительная черта сильных паспортов. Режим глобальной изоляции опроверг эти прогнозы, а с этим приходит и понимание того, что такое действительно сильный паспорт в мире, охваченном пандемией", - сказал председатель совета директоров Henley&Partners и автор индекса паспортов Крис Келин.

Украинский паспорт за год также укрепил позиции и поднялся в рейтинге на 2 ступеньки. Теперь он занимает 41-е место и дает возможность безвизовых путешествий в 130 стран мира. С сентября по январь Украина договорилась о безвизе с Колумбией. Из-за пандемии фактически украинцы могут посещать только 50 стран.

Специалисты Henley&Partners спрогнозировали, что будет с украинским паспортом в 2021 году.

"Геоэкономическое присутствие Китая будет расширяться, особенно в Украине и Узбекистане. В этих условиях Украина будет задавать тренды. Она восстановит безвизовый режим для поездок в ЕС и получит доступ к нескольким новым направлениям. Спрос на рабочую силу в Центральной и Восточной Европе будет продолжать расти, что вызовет дальнейший миграционный отток из страны", - отметил старший исследователь финского института международных отношений в Хельсинки Григорий Нижников.

С 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на оформление биометрических документов. Оформить документы по старым ценам смогут те, кто успел оплатить административные услуги и подать заявление до подорожания, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.