Оформление биометрического паспорта подорожало

Биометрический паспорт стал дороже. Фото: Укринформ

В Украине с 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на оформление биометрических документов.

Оформить документы по старым ценам смогут те, кто успел оплатить административные услуги и подать заявление до подорожания, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Новые цены на услуги:

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты - 237,00 грн;

оформление загранпаспорта (паспорта гражданина Украины для выезда за границу) - 342,00 грн;

оформления вида на постоянное и временное проживание в Украине для граждан других стран - 315,00 грн.

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Вид на временное жительство подорожает с 891 грн до 915 грн. Вид на постоянное жительство с 728 грн до 752 грн.