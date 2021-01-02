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суббота, 02 января 2021 06:33

Оформление биометрического паспорта подорожало

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Оформление биометрического паспорта подорожало
Биометрический паспорт стал дороже. Фото: Укринформ

В Украине с 1 января 2021 года в Украине поднялись цены на оформление биометрических документов.

Оформить документы по старым ценам смогут те, кто успел оплатить административные услуги и подать заявление до подорожания, сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Новые цены на услуги:

оформление паспорта гражданина Украины в форме карты - 237,00 грн;

оформление загранпаспорта (паспорта гражданина Украины для выезда за границу) - 342,00 грн;

оформления вида на постоянное и временное проживание в Украине для граждан других стран - 315,00 грн.

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Вид на временное жительство подорожает с 891 грн до 915 грн. Вид на постоянное жительство с 728 грн до 752 грн.

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02
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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